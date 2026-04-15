Москва15 апр Вести.Суд в Иркутской области вынес приговор местной жительнице по уголовному делу о вовлечении собственного несовершеннолетнего сына в совершение опасных для жизни действий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Как следует из материалов дела, 31-летняя жительница Тулуна подарила мотоцикл 13-летнему сыну, который не имеет водительских прав и навыков управления ТС, после чего подросток совершил смертельное ДТП.

15 июня 2025 года подросток, управляя мотоциклом, совершил дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла 16-летняя девушка, а еще двум участникам был причинен легкий вред здоровью и средней степени тяжести уточняется в Telegram-канале пресс-службы судов

Как отмечается, подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд с учетом всех обстоятельств назначил женщине, имеющей на иждивении двух малолетних детей, наказание в виде принудительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Мотоцикл, использованный при совершении преступления, конфискован в доход государства.