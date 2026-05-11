Несовершеннолетний байкер и его пассажирка получили травмы в ДТП под Иркутском

Юный байкер и его 15-летняя пассажирка пострадали в ДТП в Иркутской области Несовершеннолетний байкер и его пассажирка получили травмы в ДТП под Иркутском

Москва11 мая Вести.Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП с мотоциклом в Черемховском районе Иркутской области. Об этом Госавтоинспекция региона сообщила в MAX.

По данным ведомства, в феврале 2026 года мать купила сыну-семикласснику мотоцикл. Вечером 9 мая он решил покататься на этом мотоцикле по улице Советской поселка Михайловка. С управлением 15-летний водитель не справился, съехал в кювет и врезался в металлическое ограждение мусорных баков.

В результате происшествия в медицинское учреждение с травмами доставлены водитель двухколесного транспорта и его 15-летняя пассажирка говорится в публикации Госавтоинспекции

Уточняется, что девушка была без шлема.

По данным полиции, подросток в мае прошлого года уже был задержан полицейскими за нарушение ПДД. В отношении его законного представителя составили административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу транспортного средства человеку, не имеющему права им управлять.

Мотоцикл Progasi Super Max CB 300, которым управлял подросток, помещен на спецстоянку.