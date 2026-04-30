Москва30 апрВести.В Иркутской области водитель мотоцикла, ставший участником ДТП, ногами выбил лобовое стекло автомобиля, за рулем которого находилась девушка. Он задержан, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.
Ролик, снятый кем-то из очевидцев аварии, появился в соцсетях. На нем мотоциклист ногами разбивает стекло машины, после чего скрывается с места происшествия.
Полицейские оперативно установили личность мотоциклиста. Им оказался 33-летний мужчина, ранее судимый за езду в нетрезвом виде и не имеющий права управления транспортным средством.
В отношении мужчины сотрудники Госавтоинспекции составили 5 административных протоколов, по итогам которых суд назначил мотоциклисту наказание в виде административного ареста на двое суток, а также штраф 15 тысяч рублейговорится в публикации
Нарушитель извинился перед девушкой-автомобилисткой и другими водителями.