В Приангарье участник ДТП ногами выбил лобовое стекло автомобиля Приангарский мотоциклист, разбивший стекло машины ногами, отправился под арест

Москва30 апр Вести.В Иркутской области водитель мотоцикла, ставший участником ДТП, ногами выбил лобовое стекло автомобиля, за рулем которого находилась девушка. Он задержан, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

Ролик, снятый кем-то из очевидцев аварии, появился в соцсетях. На нем мотоциклист ногами разбивает стекло машины, после чего скрывается с места происшествия.

Полицейские оперативно установили личность мотоциклиста. Им оказался 33-летний мужчина, ранее судимый за езду в нетрезвом виде и не имеющий права управления транспортным средством.

В отношении мужчины сотрудники Госавтоинспекции составили 5 административных протоколов, по итогам которых суд назначил мотоциклисту наказание в виде административного ареста на двое суток, а также штраф 15 тысяч рублей говорится в публикации

Нарушитель извинился перед девушкой-автомобилисткой и другими водителями.