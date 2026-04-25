Перед судом предстанет стрелявший по автомобилю в Иркутске мужчина В суд направлено дело о повреждении иномарки во время стрельбы в Иркутске

Москва25 апр Вести.Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего Иркутска, он обвиняется в умышленном повреждении чужого имущества, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

По версии следствия, 19 ноября 2025 обвиняемый вместе со знакомым ехал на своем автомобиле в Ленинском районе и увидел двигавшуюся навстречу иномарку с характерными повреждениями кузова. Ошибочно полагая, что за рулем знакомый, с которым ранее он конфликтовал, водитель развернулся и догнал автомобиль. После соучастник обвиняемого выстрелил не менее трех раз из травматического пистолета по движущемуся автомобилю, за рулем которого была женщины. Она получила травму левого плеча, был поврежден и ее автомобиль на сумму свыше 45 тысяч рублей. Мужчины скрылись. Их удалось установить с помощью видеозаписи в социальных сетях.

Обвиняемый задержан, помещен под стражу. Уголовное дело направлено в суд отмечается в сообщении

В отношении соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство.