В Ингушетии задержали троих подозреваемых в покушении на убийство В Ингушетии задержали троих мужчин, стрелявших в местного жителя

Москва30 июл Вести.Троих жителей Ингушетии задержали по подозрению в покушении на убийство мужчины, одного из фигурантов арестовали, сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, ночью 15 февраля 2025 года возле ресторана "Терраса" в городе Сунжа трое неизвестных не менее семи раз выстрелили из пистолета калибра 9 миллиметров в 41-летнего местного жителя. Мужчина получил сквозное огнестрельное ранение бедра. Нападавшие скрылись с места преступления и сожгли свой автомобиль на автодороге Яндаре – Сурхахи, пытаясь уничтожить улики.

В результате проведенной работы во взаимодействии с УФСБ России по Республике Ингушетия и УУР МВД по Республике Ингушетия установлены трое лиц, причастных к инкриминируемому преступлению... В отношении одного из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении двоих других подозреваемых следствие намерено ходатайствовать об избрании аналогичной меры пресечения говорится в сообщении

В ближайшее время следствие намерено предъявить фигурантам обвинение в покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору.