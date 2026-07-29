В Ингушетии возбуждено дело по факту убийства мужчины в собственном доме В Ингушетии полиция ищет мужчину, застрелившего жителя Сунжи в собственном доме

Москва29 июл Вести.В городе Сунжа Республики Ингушетия СК возбудил уголовное дело по факту убийства местного жителя. Подробности региональный следком сообщает в MAX.

По материалам следствия, утром 29 июля неизвестный находился в доме потерпевшего, где не менее трех раз выстрелил в 52-летнего хозяина из огнестрельного оружия.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. После совершения преступления подозреваемый скрылся… говорится в сообщении

На месте происшествия работают руководитель следственного управления, наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты. Место происшествия осмотрено, изъяты гильзы и другие следы преступления. Проводится допрос свидетелей, а также другие необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.