Москва29 июлВести.В городе Сунжа Республики Ингушетия СК возбудил уголовное дело по факту убийства местного жителя. Подробности региональный следком сообщает в MAX.
По материалам следствия, утром 29 июля неизвестный находился в доме потерпевшего, где не менее трех раз выстрелил в 52-летнего хозяина из огнестрельного оружия.
От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. После совершения преступления подозреваемый скрылся…говорится в сообщении
На месте происшествия работают руководитель следственного управления, наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты. Место происшествия осмотрено, изъяты гильзы и другие следы преступления. Проводится допрос свидетелей, а также другие необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.