Москва9 июлВести.В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Бурятии.
Установлено, что 28 марта 2026 года 52-летний обвиняемый находился в гостях у потерпевшего. Во время распития спиртного мужчины поссорились. Фигурант нанес ножом потерпевшему не менее восьми ударов в область шеи и груди.
Мужчина скончался на месте происшествияотмечается в сообщении
Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Бурятия.