СК: убивший с собой жестокостью знакомого житель Бурятии предстанет перед судом

В Бурятии перед судом предстанет жестоко убивший знакомого во время ссоры СК: убивший с собой жестокостью знакомого житель Бурятии предстанет перед судом

Москва9 июл Вести.В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Бурятии.

Установлено, что 28 марта 2026 года 52-летний обвиняемый находился в гостях у потерпевшего. Во время распития спиртного мужчины поссорились. Фигурант нанес ножом потерпевшему не менее восьми ударов в область шеи и груди.

Мужчина скончался на месте происшествия отмечается в сообщении

Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Бурятия.