Москва29 апр Вести.Завершено расследование уголовного дела по обвинению 27-летней ранее судимой жительницы поселка Магдагачи в убийство, она предстанет перед судом, сообщается в MAX-канале Следственного комитета по Амурской области.

Уголовное дело направлено в суд отмечается в сообщении

Следствием установлено, что 8 февраля 2026 года вечером обвиняемая выпивала у себя дома со своим сожителем, матерью и знакомым. Когда сожитель и мать ушли спать, а она со своим гостем продолжила застолье. Между ними произошел конфликт, мужчина стал оскорблять женщину. Она взяла из соседней комнаты нож и ударила им обидчика в грудь. Медики не смогли спасти пострадавшего, он скончался от полученного ранения.