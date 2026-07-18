Амурчанка вонзила нож в спину знакомого в попытке защитить своего сожителя

Жительница Приамурья подозревается в убийстве сожителя подруги Амурчанка вонзила нож в спину знакомого в попытке защитить своего сожителя

Москва18 июл Вести.Жительница села Невер Сковородинского муниципального округа подозревается в убийстве, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в ночь на 15 июля в доме у подозреваемой по улице Гоголя села Невер. Подозреваемая, ее сожитель и их знакомая распивали спиртное, когда в помещение зашел сожитель подруги семьи.

Между ним и сожителем подозреваемой произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил последнего за шею. Подозреваемая, желая пресечь действия нападавшего, взяла кухонный нож и нанесла им один удар в область грудной клетки сзади потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия написали в пресс-службе

Женщина попыталась скрыть орудие преступления, положив нож в печь, однако не сожгла его.

Подозреваемая заключена под стражу. Ведется следствие.