Москва18 июлВести.Жительница села Невер Сковородинского муниципального округа подозревается в убийстве, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в ночь на 15 июля в доме у подозреваемой по улице Гоголя села Невер. Подозреваемая, ее сожитель и их знакомая распивали спиртное, когда в помещение зашел сожитель подруги семьи.
Между ним и сожителем подозреваемой произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил последнего за шею. Подозреваемая, желая пресечь действия нападавшего, взяла кухонный нож и нанесла им один удар в область грудной клетки сзади потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествиянаписали в пресс-службе
Женщина попыталась скрыть орудие преступления, положив нож в печь, однако не сожгла его.
Подозреваемая заключена под стражу. Ведется следствие.