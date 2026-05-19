Житель Приамурья арестован за то, что зарубил топором собутыльника

Житель Приамурья обвиняется в убийстве собутыльника топором

Москва19 мая Вести.Следственный отдел по городу Свободный завершил расследование уголовного дело по статье об убийстве в отношении 47-летнего местного жителя, сообщила пресс-служба СУ СК России по Амурской области в мессенджере МАХ.

В ноябре 2026 года обвиняемый и потерпевший распивали спиртное дома у последнего.

Во время распития между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник с целью убийства нанес множественные удары топором мужчине по шее, повредив шейные позвонки, сосуды сонной и позвоночной артерии. Потерпевший скончался на месте происшествия от массивной кровопотери и травматического шока отметили в пресс-службе

После совершения преступления мужчина попытался скрыть его, вытащив тело во двор частного дома в надежде, что его не найдут, и отправив в печь топор и вещи в крови. После этого он покинул жилище убитого.

Тело погибшего обнаружили прохожие, которые передали информацию в правоохранительные органы.

Личность обвиняемого была установлена, он был задержан и дал признательные показания. Сейчас по решению суда он находится в СИЗО.