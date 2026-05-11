Москва11 мая Вести.Жителю города Шимановска 26 лет предъявили обвинение в убийстве: следствие считает, что он забил насмерть табуреткой по голове своего старшего товарища, с которым вместе выпивал, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел вечером 3 марта текущего года. Обвиняемый зашел в гараж к своему 58-летнему знакомому, они вместе стали распивать алкоголь.

Во время распития между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов деревянной поверхностью табурета по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму. Обвиняемый вызвал работников скорой медицинской помощи, которые, приехав на место происшествия, констатировали смерть потерпевшего отметили в пресс-службе

Молодой человек взят под арест решением суда.