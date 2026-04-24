Прокуратура направила в суд дело об убийстве на почве ревности в Приморье

Москва24 апр Вести.Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Уссурийска, он обвиняется в убийстве, которое произошло на почве ревности, сообщается в MAX-канале прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, в ночь с 15 на 16 февраля 2026 года в квартире дома на улице Сергея Ушакова между обвиняемым и его 28-летним знакомым произошел конфликт на почве ревности. Фигурант двумя бутылками нанес оппоненту множественные удары по голове и телу. Мужчина скончался на месте.

Уголовное дело направлено в суд отмечается в сообщении

Ранее по решению суда обвиняемый был заключен под стражу.