Житель Хакасии убил мужчину из ревности В Хакасии арестован мужчина, убивший бывшего мужа своей знакомой

Москва30 апр Вести.Суд отправил под арест жителя Абакана, обвиняемого в убийстве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

В ходе расследования было установлено, что в минувшее воскресенье, 26 апреля, будущий фигурант коротал время за алкогольными напитками в обществе своей знакомой у себя дома на улице Тайшетской разъезда Подсиний.

Вечером к дому пришел бывший муж гостьи. На почве ревности между мужчинами возник конфликт говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

53-летний хозяин дома несколько раз ударил мужчину по голове прикладом ружья и выстрелил ему в бедро. После чего обвиняемый отправился домой, а пострадавший остался умирать на улице, где его тело впоследствии нашли прохожие.