Москва20 апрВести.Забайкальский краевой суд приговорил к 18 годам лишения свободы ранее судимого местного жителя, признав его виновным в жестоком убийстве мужчины на почве ревности. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Как установил суд, в мае 2025 года 34-летний Эдуард Дементьев во время совместного распития спиртного в квартире у нового знакомого решил убить хозяина из-за ревности к своей знакомой. Злоумышленник нанес ему порядка 24 ударов ножом, а также избил оппонента.
Свои действия он более 30 минут фиксировал с помощью камеры мобильного телефона, добавляя комментарии, а также позировал с еще живым мужчиной, осуществляя глумление и истязание, после чего отправил видеозаписи предмету ревностисказано в сообщении
От полученных ранений с повреждением сердца потерпевший скончался на месте преступления.
В ходе следствия Дементьев вину в убийстве признал, но при этом отрицал намерение совершить его с особой жестокостью.
Дементьева приговорили к 18 годам колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.