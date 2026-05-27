Житель Чукотки получил 6 лет строгого режима за избиение собутыльника до смерти

Москва27 мая Вести.Житель города Билибино признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека и приговорен к шести годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Чукотскому автономному округу в мессенджере МАХ.

Мартовским вечером 2026 года в одной из квартир микрорайона Арктика Билибино хозяин и его гость распивали алкоголь. В процессе застолья между ними произошел конфликт.

В ходе ссоры осужденный на почве личных неприязненных отношений нанес несколько ударов кулаком правой руки в область головы потерпевшего, причинив ему телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия отметили в пресс-службе

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.