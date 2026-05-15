Житель Якутска осужден за избиение жены и нанесение ножевых ранений знакомому Якутянин получил 9 лет за избиение молотком сожительницы и убийство приятеля

Москва15 мая Вести.Житель Якутска осужден на 9 лет колонии строгого режима за то, что нанес молотком травмы сожительнице, а собутыльника зарезал до смерти, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия) в мессенджере МАХ.

… к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима осужден 38-летний мужчина, который в ночь с 13 на 14 февраля 2026 года, находясь в алкогольном опьянении в квартире дома по ул. Авиационная, в ходе бытовой ссоры нанес молотком не менее 6 ударов по голове, верхним конечностям и грудной клетке своей 46-летней гражданской супруге, причинив ей средней тяжести вред здоровью отметили в пресс-службе

После этого мужчина взял нож и нанес 53-летнему знакомому не менее восьми ударов, от чего тот скончался на месте от кровопотери.

Приговор не вступил в законную силу.