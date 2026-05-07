Житель Башкирии осужден на 17 лет за жестокое убийство, совершенное группой лиц

Житель Башкирии осужден на 17 лет за убийство с особой жестокостью Житель Башкирии осужден на 17 лет за жестокое убийство, совершенное группой лиц

Москва7 мая Вести.Житель Башкирии осужден на 17 лет колонии за убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью (пп. "д, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Днем 16 июня 2025 года в селе Буздяк двое мужчин в ходе распития спиртных напитков вступили в конфликт со знакомым из-за возникших разногласий. В результате ссоры злоумышленники жестоко избили жертву руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Вскоре после содеянного оба нападавших были задержаны и заключены под стражу. Суд назначил фигуранту наказание в виде 17 лет лишения свободы … в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Материалы уголовного дела в отношении его сообщника выделены в отдельное производство.