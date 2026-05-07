Москва7 маяВести.Житель Башкирии осужден на 17 лет колонии за убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью (пп. "д, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Днем 16 июня 2025 года в селе Буздяк двое мужчин в ходе распития спиртных напитков вступили в конфликт со знакомым из-за возникших разногласий. В результате ссоры злоумышленники жестоко избили жертву руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Вскоре после содеянного оба нападавших были задержаны и заключены под стражу. Суд назначил фигуранту наказание в виде 17 лет лишения свободы … в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцевговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Материалы уголовного дела в отношении его сообщника выделены в отдельное производство.