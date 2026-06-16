Хабаровчанин избил приятеля до смерти за то, что он плохо обращался с родителями

Хабаровчанин получил 6 лет колонии за избиение, повлекшее смерть знакомого Хабаровчанин избил приятеля до смерти за то, что он плохо обращался с родителями

Москва16 июн Вести.Суд признал 21-летнего хабаровчанина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека и назначил ему наказание в виде 6 лет колонии общего режима, сообщила пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО в мессенджере МАХ.

По данным суда и следствия, в ноябре 2025 года молодой человек узнал, что его знакомый после употребления алкоголя плохо обращается со своими престарелыми родителями, периодически закрывая их на холодном балконе. Хабаровчанин приехал к потерпевшему домой в село Восточное, где между мужчинами произошел конфликт.

… злоумышленник нанес многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела потерпевшего, а после содеянного покинул место происшествия. От полученных повреждений мужчина скончался спустя непродолжительное время отметили в пресс-службе

Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.