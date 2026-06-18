Жителя Одинцово приговорили к 5 годам за избиение отчима, умершего от травм

В Одинцово мужчину осудили за избиение отчима, тот скончался от полученных травм Жителя Одинцово приговорили к 5 годам за избиение отчима, умершего от травм

Москва18 июн Вести.Житель Одинцовского городского округа признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Он избил отчима и теперь приговорен к 5 годам, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Происшествие случилось 1 января 2026 года в ходе ссоры, подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он нанес отчиму свыше 30 ударов по голове, груди и конечностям.

У потерпевшего была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма. Его смерть была признана находившейся в прямой причинно-следственной связи с причиненным тяжким вредом.

Суд признал Эргашева виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет сказано в сообщении суда в Telegram

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.