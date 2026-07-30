Житель Пермского края ударил юношу, который после нападения скончался в больнице

В Прикамье мужчина ударил юношу, который после нападения скончался в больнице Житель Пермского края ударил юношу, который после нападения скончался в больнице

Москва30 июл Вести.Житель Пермского края ударил юношу по голове — потерпевший после нападения скончался в больнице, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Ночью 19 июля обвиняемый 1988 г.р., будучи в алкогольном опьянении, у ночного клуба в городе Чайковском в ходе конфликта ударил юношу 2007 г.р. кулаком по голове. В результате удара потерпевший упал на асфальтное покрытие.

Юноша [был] госпитализирован в лечебное учреждение, где несмотря на оказанную ему квалифицированную медицинскую помощь скончался. Обвиняемый задержан … Направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уточняется, что фигуранту предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Допрашиваются очевидцы, назначены и проводятся судебные экспертизы. Расследование продолжается.