Подросток погиб в Чайковском в результате урагана

По Пермскому краю прошел ураган, погиб подросток

Москва26 мая Вести.На Пермский край 26 мая обрушился ураган. В городе Чайковский сильными порывами ветра оказались повалены деревья, погиб подросток, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в мессенджере MAX.

Он выразил соболезнования родным и близким несовершеннолетнего.

В Оханске мощными порывами ветра частично сорвало крыши с ряда многоквартирных домов.

В Добрянке, Ильинском и Перми из-за падения деревьев оказались повреждены линии электропередач.

Губернатор поручил главам муниципалитетов оперативно организовать работы, чтобы защитить поврежденные дома от осадков. Региональный фонд капремонта должен в ближайшее время начать восстановительные работы.