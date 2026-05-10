Сильный снегопад с ветром обрушился на ХМАО На Ханты-Мансийский автономный округ обрушился мощный майский снегопад

Москва10 мая Вести.На Ханты-Мансийский автономный округ обрушился мощный майский снегопад со шквалистым ветром. Об этом сообщает канал SHOT.

Из-за сильного ветра и снега на западе региона валятся деревья. Десятки тысяч человек остались без электричества. По словам жителей, его подачу уже восстановили.

Снег заметает дороги и придомовые территории. говорится в сообщении

Непогода в регион пришла со стороны Урала. Около 150 населенных пунктов в Пермском крае и 20 в Свердловской области временно остались без электричества из-за шквалистого ветра и мокрого снега. Ведутся восстановительные работы.