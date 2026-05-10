Многоквартирный дом в ХМАО остался без крыши из-за ветра

Москва10 мая Вести.В городе Пыть-Яха (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) из-за сильных порывов ветра сорвало кровлю многоквартирного дома, по данному факту начала проверка, сообщила прокуратура региона в своем канале в MAX.

Введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня указывается в сообщении

Для жителей дома организованы горячее питание и возможность разместиться во временном помещении.

Прокуратура в ходе проверки оценит, как управляющая компания соблюдала жилищное законодательство.