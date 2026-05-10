Москва10 маяВести.В городе Пыть-Яха (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) из-за сильных порывов ветра сорвало кровлю многоквартирного дома, по данному факту начала проверка, сообщила прокуратура региона в своем канале в MAX.
Введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровняуказывается в сообщении
Для жителей дома организованы горячее питание и возможность разместиться во временном помещении.
Прокуратура в ходе проверки оценит, как управляющая компания соблюдала жилищное законодательство.