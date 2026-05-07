Москва7 маяВести.В Амурской области прокуратура проводит проверку в связи с обрушением балконов в многоквартирном доме, находящемся в поселке городского типа Бурея. Об этом сообщает региональное ведомство в MAX.
Прокуратурой Бурейского района организована проверка исполнения жилищного законодательства в связи с обрушением балконов в многоквартирном доме на ул. Желябовского в пгт Буреяговорится в сообщении
В ходе проверки надзорное ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка действиям лиц, ответственных за исполнение жилищного законодательства и выполнение работ по содержанию и ремонту помещений в многоквартирном доме.
Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен при наличии оснований по результатам проверки.