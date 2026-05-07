Прокуратура начала проверку по факту обрушения балконов дома в амурском поселке

В амурском поселке обрушились четыре балкона жилого дома, начата проверка Прокуратура начала проверку по факту обрушения балконов дома в амурском поселке

Москва7 мая Вести.В Амурской области прокуратура проводит проверку в связи с обрушением балконов в многоквартирном доме, находящемся в поселке городского типа Бурея. Об этом сообщает региональное ведомство в MAX.

Прокуратурой Бурейского района организована проверка исполнения жилищного законодательства в связи с обрушением балконов в многоквартирном доме на ул. Желябовского в пгт Бурея говорится в сообщении

В ходе проверки надзорное ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка действиям лиц, ответственных за исполнение жилищного законодательства и выполнение работ по содержанию и ремонту помещений в многоквартирном доме.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен при наличии оснований по результатам проверки.