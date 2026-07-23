Прокуратура начала проверку из-за отсутствия водоснабжения в Благовещенске

Прокуратура проверяет ЧП с отсутствием водоснабжения в Благовещенске Прокуратура начала проверку из-за отсутствия водоснабжения в Благовещенске

Москва23 июл Вести.Прокуратура Амурской области начала проверку ЧП с отсутствием водоснабжения в ряде населенных пунктов Благовещенска и Благовещенского муниципального округа. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно данным прокуратуры, 21 июля при проведении ремонта водовода в поселке Аэропорт была повреждена действующая водопроводная сеть.

В результате аварийной ситуации без холодного водоснабжения осталось 42 многоквартирных дома, 87 частных домовладений, в которых проживают более 7,5 тыс. человек, из которых более 1,9 тыс. — несовершеннолетние, а также 2 дошкольных учреждения поселков Аэропорт, Радиоцентр и села Чигири уточняется в канале надзорного ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время проводятся работы по устранению аварии, подвоз воды организован. Прокуратура поставила на контроль восстановление водоснабжения, руководителю ООО "Амурские коммунальные системы" внесено представление.