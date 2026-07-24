Москва24 июлВести.Организована проверка по факту аварийного отключения водоснабжения во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья в MAX.
Отмечается, что днем 24 июля из-за остановки водопроводной насосной станции без холодного водоснабжения остались больше 70 тысяч жителей Первомайского района.
Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомстваговорится в публикации
Надзорное ведомство намерено дать оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей водоснабжения, а также соблюдению нормативного срока устранения аварии.