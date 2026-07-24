Более 70 тысяч жителей Владивостока остались без воды, начата проверка

Без водоснабжения во Владивостоке остались больше 70 тысяч жителей Более 70 тысяч жителей Владивостока остались без воды, начата проверка

Москва24 июл Вести.Организована проверка по факту аварийного отключения водоснабжения во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья в MAX.

Отмечается, что днем 24 июля из-за остановки водопроводной насосной станции без холодного водоснабжения остались больше 70 тысяч жителей Первомайского района.

Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства говорится в публикации

Надзорное ведомство намерено дать оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей водоснабжения, а также соблюдению нормативного срока устранения аварии.