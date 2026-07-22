Москва22 июлВести.Во Владивостоке из-за аварии без электроснабжения остались около 88 тысяч человек, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.
В ведомстве уточнили, что информация об аварийном отключении поступила в центр управления в кризисных ситуациях сегодня в 13.00 (по местному времени).
Без электроснабжения остаются 522 многоквартирных и 215 частных домов, в которых проживает около 88 тысяч человекговорится в публикации на сайте краевого главка МЧС
Бригада энергетиков проводит аварийно-восстановительные работы.