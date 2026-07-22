Около 88 тыс. человек остались без света во Владивостоке из-за аварии

Авария оставила без света 88 тысяч жителей Владивостока Около 88 тыс. человек остались без света во Владивостоке из-за аварии

Москва22 июл Вести.Во Владивостоке из-за аварии без электроснабжения остались около 88 тысяч человек, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

В ведомстве уточнили, что информация об аварийном отключении поступила в центр управления в кризисных ситуациях сегодня в 13.00 (по местному времени).

Без электроснабжения остаются 522 многоквартирных и 215 частных домов, в которых проживает около 88 тысяч человек говорится в публикации на сайте краевого главка МЧС

Бригада энергетиков проводит аварийно-восстановительные работы.