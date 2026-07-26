Прокуратура: более 22 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Прокуратура проверяет факт аварийного отключения электричества во Владивостоке Прокуратура: более 22 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Москва26 июл Вести.Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии во Владивостоке, из-за которого без света остались более 22 тысяч жителей города, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства Приморского края.

Сотрудники прокуратуры в ходе мониторинга СМИ установили, что 26 июля из-за аварии на сетях без света остались более 22 тысяч жителей на улицах Русской, Давыдова, Арсенальной, Лесной, Залесной во Владивостоке.

Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства отмечается в сообщении

Прокуратура даст оценку соблюдению нормативного срока устранения аварии.