Прокуратура начала проверку из-за пожара на подстанции в Махачкале

По факту возгорания на подстанции в Махачкале организована проверка Прокуратура начала проверку из-за пожара на подстанции в Махачкале

Москва7 мая Вести.Прокуратура Дагестана инициировала проверку по факту пожара на подстанции в Махачкале, в результате чего без света остались более 90 тысяч жителей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве республики.

По предварительным данным, 7 мая из-за короткого замыкания и пожара была обесточена подстанция 110 кВ "Новая".

В рамках проверки прокуратурой Ленинского района г. Махачкалы будет дана оценка соблюдению требований законодательства об электроснабжении и пожарной безопасности отметили в ведомстве

В ГУ МЧС по республике сообщили, что к месту происшествия были направлены четыре специалиста и одна единица техники.