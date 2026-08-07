Москва7 авгВести.Энергетики восстанавливают работу трех линий электропередачи в Махачкале, без света остаются около 8 тысяч человек, сообщается в MAX-канале правительства Дагестана.
В настоящее время из более 150 воздушных линий электропередачи, обеспечивающих электроснабжение Махачкалы, временно ограничены в работе 3 линии, которые обслуживают порядка 8 тысяч человекговорится в сообщении
Уточняется, что причина произошедшего - сработала автоматическая защита оборудования в условиях жары и повышенной нагрузки на электросети. Специалисты работают в усиленном режиме для скорейшего возобновления электроснабжения.