В Махачкале полностью восстановили электроснабжение после аварии на подстанции Нарушенное пожаром электроснабжение в Махачкале восстановлено

Москва7 мая Вести.Энергетики Дагестана вернули свет всем абонентам Махачкалы, которые ранее остались без электричества из-за короткого замыкания и пожара на подстанции. Об этом сообщила пресс-служба филиала "Россети Северный Кавказ" — "Дагэнерго".

Специалисты "Дагэнерго" в течение трех часов полностью восстановили электроснабжение потребителей в Махачкале, обесточенных из-за сложного технологического нарушения на подстанции 110 кВ "Новая" говорится в сообщении пресс-службы

Ранее ГУ МЧС по республике информировало, что без света в дагестанской столице остались 90 тыс. человек. В результате аварии были обесточены почти 26 тыс. частных и многоквартирных домов. Вместе с тем благодаря оперативной работе энергетиков последствия инцидента удалось устранить в течение нескольких часов.

По факту возгорания на подстанции в Махачкале организована проверка.