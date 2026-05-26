Москва26 мая Вести.Председатель правительства ДНР Андрей Чертков сообщил о полном восстановлении электроснабжения Макеевки.

Он уточнил, что часть муниципалитета была сутки обесточена из-за аварийного отключения. По словам Черткова, без электроэнергии оставались более 17 тысяч абонентов.

Электроснабжение Макеевки полностью восстановлено говорится в его публикации в мессенджере MAX

Глава правительства ДНР отметил, что свет вернулся в дома людей благодаря слаженной работе аварийно-восстановительных бригад АО "Юго-Западная Электросетевая Компания".