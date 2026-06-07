Москва7 июнВести.Минэнерго Дагестана усилило готовность энергослужб перед прогнозируемым ухудшением погоды, для оперативного реагирования подготовлены 173 аварийно-восстановительные бригады. Об этом сообщили в правительстве республики.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Дагестане ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра до 20–23 м/с.
Для оперативного реагирования на возможные технологические нарушения филиалом "Дагэнерго" подготовлены: 173 аварийно-восстановительные бригады; 678 специалистов; 294 единицы спецтехникиговорится в сообщении
Кроме того, энергетики организовали взаимодействие с МЧС, ЕДДС и муниципалитетами.
Ситуация находится на постоянном контроле республиканского Минэнерго.