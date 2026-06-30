В Северной Осетии коммунальные службы готовятся к ухудшению погоды Коммунальные службы Северной Осетии переведены на усиленный режим работы

Москва30 июн Вести.Из-за ухудшения погодных условий в Северной Осетии состоялось заседание оперативного штаба, на котором решено перевести все коммунальные службы на усиленный режим работы. Об этом сообщает министерство ЖКХ, топлива и энергетики региона.

Все коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. На данный момент ситуация в сфере ЖКХ находится в штатном режиме, инцидентов на сетях электро-, водо-, газоснабжения и водоотведения не зафиксировано. Штаб продолжит работу для предотвращения возможных нештатных ситуаций говорится в сообщении

В ближайшее время по прогнозу синоптиков на территории Северной Осетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. На реках возможен подъем уровня воды.