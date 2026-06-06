Москва6 июнВести.На территории Северной Осетии с 6 по 8 июня ожидаются сильные дожди, град, грозы и сильный ветер. Об этом рассказал глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.
По информации МЧС, … ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра В связи с этим на реках возможен подъем уровня воды – местами до неблагоприятных отметокнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В Министерстве ЖКХ, топлива и энергетики работает оперштаб по контролю за ситуацией и ликвидации возможных последствий непогоды.
Граждан призвали быть более внимательными и соблюдать меры предосторожности.