На территории Северной Осетии ожидаются сильные дожди, град и грозы

В Северной Осетии ожидаются сильные дожди, град и грозы На территории Северной Осетии ожидаются сильные дожди, град и грозы

Москва6 июн Вести.На территории Северной Осетии с 6 по 8 июня ожидаются сильные дожди, град, грозы и сильный ветер. Об этом рассказал глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.

По информации МЧС, … ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра В связи с этим на реках возможен подъем уровня воды – местами до неблагоприятных отметок написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В Министерстве ЖКХ, топлива и энергетики работает оперштаб по контролю за ситуацией и ликвидации возможных последствий непогоды.

Граждан призвали быть более внимательными и соблюдать меры предосторожности.