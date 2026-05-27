Москва27 мая Вести.Оперативные службы Краснодарского края переведут в режим готовности из-за сильных ливней. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Ситуацию обсудили с вице-губернатором Дмитрием Масловым на заседании Комитета по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Из-за проливных дождей существует угроза поднятия уровня воды в реках местами с достижением опасных отметок говорится в сообщении

По данным оперштаба, уровень воды может подняться в реках Краснодара, Анапы, а также Абинского, Калининского, Крымского, Красноармейского, Славянского и Темрюкского районов. Здесь ситуация требует особого внимания. Главы городов и районов должны подготовить и проверить пункты эвакуации, запасы воды и предметов первой необходимости.

Штормовое предупреждение в Краснодарском крае сохраняется до 31 мая. В этот период на территории региона ожидаются обильные осадки.