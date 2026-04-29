Москва29 апрВести.В Краснодарском крае в первых числах мая может серьезно подняться уровень рек в связи с ожидающимися ливнями, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По данным Гидрометцентра, с первого по четвертое мая в крае ожидаем залповые ливни. Существует риск подъема уровня рек до опасных отметокнаписал он в своем Telegram-канале
Губернатор поставил главам муниципалитетов задачу привести все силы и средства в режим повышенной готовности и обеспечить дополнительный визуальный контроль в зонах, где вода может выйти из берегов.
Кроме того, Кондратьев заявил о необходимости еще раз проверить системы оповещения и готовность пунктов эвакуации, которые должны быть обеспечены всем необходимым.