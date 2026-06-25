На Кубани объявлено экстренное предупреждение о подъеме уровня воды в реках МЧС: уровень воды в реках Кубани может достичь неблагоприятных отметок

Москва25 июн Вести.В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение о повышении уровня воды в реках. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.

По данным ведомства, в период с вечера 25 июня до 28 июня включительно на реках бассейна реки Кубань, а также на юго-западных и юго-восточных территориях края ожидается подъем воды местами до неблагоприятных отметок и выше. Причина – прошедшие и прогнозируемые осадки.

В период 20.00-22.00 часа, а также в течение суток 26.06.2026, 27.06.2026 и 28.06.2026 в связи с прошедшими и ожидаемыми осадками на реках бассейна р. Кубань юго-западных, юго-восточных территорий Краснодарского края ожидается повышение уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок и выше говорится в публикации ведомства

Спасатели рекомендуют жителям прислушиваться к рекомендациям МЧС, следить за sms-оповещениями и информаций по местным теле- и радиоканалам.

В случае ухудшения обстановки необходимо действовать по инструкциям экстренных служб.