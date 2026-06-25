МЧС предупредило о сходе селей и подъеме уровня воды в реках в Дагестане

МЧС: Дагестану угрожает сход селей и подъем уровня воды в реках из-за дождей МЧС предупредило о сходе селей и подъеме уровня воды в реках в Дагестане

Москва25 июн Вести.В Дагестане объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Как сообщает республиканский главк МЧС России, ожидаются сильные дожди, которые могут спровоцировать сход селей и повышение уровня воды в реках.

По районам Республики Дагестан с 24 по 27 июня ожидаются сильный дождь, град, гроза. Ветер с порывами до 20-25 м/с. Повышение уровня воды в реках, сход селей малого объема говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее похожее предупреждение было распространено в Краснодарском крае. Как сообщало ГУ МЧС РФ по региону, из-за сильных осадков в период с вечера 25 июня до 28 июня включительно на реках бассейна реки Кубань, а также на юго-западных и юго-восточных территориях края ожидается подъем воды местами до неблагоприятных отметок и выше.