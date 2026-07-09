В Гергебильском районе Дагестана введен режим ЧС из-за паводков В Гергебильском районе Дагестана ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды

Москва9 июл Вести.В Гергебильском районе Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения паводковой обстановки. Об этом сообщила администрация муниципалитета в своем Telegram-канале.

По данным властей, в нескольких селах района уровень воды продолжает повышаться и не снижается. Стихия уже нанесла значительный ущерб.

В сложившейся ситуации иного выхода не остается, кроме как объявить режим чрезвычайной ситуации отметил глава района Магомедали Тагиров по итогам заседания комиссии по ЧС

Местные власти держат ситуацию на контроле и делают все возможное для защиты людей и минимизации последствий.

Граждан просят быть внимательными и ориентироваться только на официальные данные. Все новые подробности обещают публиковать по мере их поступления.