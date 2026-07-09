Москва9 июлВести.В Гергебильском районе Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения паводковой обстановки. Об этом сообщила администрация муниципалитета в своем Telegram-канале.
По данным властей, в нескольких селах района уровень воды продолжает повышаться и не снижается. Стихия уже нанесла значительный ущерб.
В сложившейся ситуации иного выхода не остается, кроме как объявить режим чрезвычайной ситуацииотметил глава района Магомедали Тагиров по итогам заседания комиссии по ЧС
Местные власти держат ситуацию на контроле и делают все возможное для защиты людей и минимизации последствий.
Граждан просят быть внимательными и ориентироваться только на официальные данные. Все новые подробности обещают публиковать по мере их поступления.