Кондратьев предупредил об ухудшении паводковой ситуации на Кубани

Губернатор Кубани: пик паводка в регионе придется на предстоящую ночь Кондратьев предупредил об ухудшении паводковой ситуации на Кубани

Москва1 мая Вести.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев собрал заседание комиссии по ЧС в связи с ухудшением паводковой ситуации в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кондратьев заявил, что прогнозы синоптиков оправдались: на большей части края начались залповые дожди. Сильные осадки ожидаются в предгорных районах.

На данный момент – гидрологическая ситуация в норме. Однако ожидается больше осадков, чем прогнозировали специалисты. Пик придется на сегодняшнюю ночь предупредил губернатор

Он напомнил, что на каждом опасном участке должен вестись визуальный контроль.

Глава региона заявил, что, согласно докладам из муниципалитетов, у них подготовлены пункты эвакуации, проверена оповещения, дежурят дополнительные отряды спасателей и водооткачивающей техники.