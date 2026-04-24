В Белореченском районе Кубани из-за ливней подтоплены более сотни дворов

В Краснодарском крае из-за проливных дождей произошли подтопления В Белореченском районе Кубани из-за ливней подтоплены более сотни дворов

Москва24 апр Вести.Более ста придомовых территорий оказались подтоплены в Белореченском районе Краснодарского края из-за проливных дождей, об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Всего подтоплены более 100 придомовых территорий в Белореченске, станице Пшехской, поселках Южный, Родники и Восточный. В 22 дома в поселке Южный заходила вода говорится в сообщении

Также сообщается о том, что река Келермес затопила дорогу в Белореченске на пересечении улиц Кочергина и Суворова.

Из-за случившегося эвакуированы 10 человек, восемь находятся в пункте временного размещения, в том числе один ребенок.

На месте происшествия работают пять групп по обследованию подтопленных домовладений. Также в работе привлечены 14 единиц специальной техники.