Из-за разлива рек в Краснодарском крае подтоплено 26 участков В Северском районе Краснодарского края оказались подтоплены 26 участков

Москва31 мая Вести.В Северском Районе Краснодарского из-за проливных дождей реки вышли из берегов. В результате оказались подтоплены более 25 участков. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Специалисты откачивают воду с подтопленных приусадебных участков в двух станицах.

Из-за проливных дождей из берегов вышли река Афипс и ручей Супс. В станице Крепостной оказались подтоплены 15 приусадебных участков, в станице Калужской – 11, в том числе в 5 домов зашла вода отмечается в сообщении

Пострадавшие отсутствуют. Жителей эвакуировать не пришлось.