Москва31 маяВести.В Северском Районе Краснодарского из-за проливных дождей реки вышли из берегов. В результате оказались подтоплены более 25 участков. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Специалисты откачивают воду с подтопленных приусадебных участков в двух станицах.
Из-за проливных дождей из берегов вышли река Афипс и ручей Супс. В станице Крепостной оказались подтоплены 15 приусадебных участков, в станице Калужской – 11, в том числе в 5 домов зашла водаотмечается в сообщении
Пострадавшие отсутствуют. Жителей эвакуировать не пришлось.