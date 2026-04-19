На Кубани два СНТ подтопило из-за разлива реки Убин

Москва19 апр Вести.В Северском районе Краснодарского края из-за проливных дождей разлилась река Убин. В результате подтопило территории двух садоводческих товариществ "Урожай" и "Коммунпроект", сообщили в региональном Оперштабе.

Отмечается, что пострадали 40 придомовых территорий и два домовладения. Уровень воды там достиг пяти сантиметров.

Постоянных жителей в СНТ нет, к месту постоянной прописки эвакуировали двух человек.

17 специалистов и 5 единиц техники участвуют в работах по ликвидации подтопления.

По информации министерства ГО и ЧС, в Северском районе также продолжается рост уровня реки Афипс в хут. Водокачка с превышением неблагоприятных отметок отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Также вода пребывает в реках на территории Сочи, Горячего Ключа, Туапсинского муниципального округа, Апшеронского, Белореченского и Крымского районов. Уровень воды до неблагоприятных отметок на данный момент не доходит.