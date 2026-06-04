После прорыва дамб в двух районах Кубани вода затопила десятки гектаров полей

Поля затопило водой после прорыва дамб в двух районах Кубани После прорыва дамб в двух районах Кубани вода затопила десятки гектаров полей

Москва4 июн Вести.В Краснодарском крае после прорыва дамб в Славянском и Крымском районах затоплены поля и дорога, ведущая к хутору Западный. Как сообщает ГТРК "Кубань", под водой оказались десятки гектаров.

В Славянском районе ввели режим чрезвычайной ситуации, принято решение об эвакуации части местных жителей, в станице Анастасиевская оборудован пункт временного размещения граждан.

В Крымском районе людей вывезли заранее и разместили в ПВР. Специалисты укрепляют дамбу возле станицы Троицкой.

По данным регионального оперштаба, затопления домовладений нет.