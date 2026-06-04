Москва4 июнВести.После прорыва дамб в Славянском и Крымском районах Кубани затопление местности произошло очень быстро, рассказал очевидец в беседе с ИС "Вести".
Мне друг позвонил, у него здесь ферма, ее топило. Надо было прокопать ее, чтобы вода уходила. Приехали, прорыли. Моментально наполнялась… Глубины примерно метра два естьрассказал местный житель
Людей эвакуируют в пункты временного размещения. В Славянском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. На местах последствия ликвидируют почти 500 специалистов.