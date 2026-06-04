Очевидец о прорыве дамб в двух районах Кубани: вода прибыла моментально

Очевидец рассказал о быстром затоплении после прорыва дамб на Кубани Очевидец о прорыве дамб в двух районах Кубани: вода прибыла моментально

Москва4 июн Вести.После прорыва дамб в Славянском и Крымском районах Кубани затопление местности произошло очень быстро, рассказал очевидец в беседе с ИС "Вести".

Мне друг позвонил, у него здесь ферма, ее топило. Надо было прокопать ее, чтобы вода уходила. Приехали, прорыли. Моментально наполнялась… Глубины примерно метра два есть рассказал местный житель

Людей эвакуируют в пункты временного размещения. В Славянском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. На местах последствия ликвидируют почти 500 специалистов.