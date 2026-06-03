На Кубани проводят эвакуацию 3 населенных пунктов из-за частичного перелива реки На Кубани проводят эвакуацию 3 населенных пунктов из-за частичного перелива реки

Москва3 июн Вести.В Крымском районе Краснодарского края проводят эвакуацию 3 населенных пунктов из-за частичного перелива реки Кубань через дамбу в районе хутора Западного. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Отмечается, что жителей муниципальных образований оповестили о происходящем, а в местах сбора уже подготовлены автобусы для эвакуации. Пункты временного размещения (ПВР) развернуты в городе Крымске и селе Экономическое.

Из потенциально опасной зоны вывозят жителей самого Западного, а также села Гвардейского и хутора Урма, СНТ "Йодник". Там проживают в общей сложности порядка 180 человек говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Маломобильных жителей вывезли накануне.

Накануне в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение о повышении уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. В 4 населенных пунктах Крымского района был объявлен режим ЧС.