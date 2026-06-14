На Кубани из-за прорыва дамбы ввели режим ЧС в четырех поселениях

Режим ЧС действует в четырех поселениях Краснодарского края На Кубани из-за прорыва дамбы ввели режим ЧС в четырех поселениях

Москва14 июн Вести.В Крымском районе Краснодарского края объявили чрезвычайную ситуацию. Решение принял временно исполняющий полномочия главы района Станислав Казанжи. Причина - прорыв дамбы на реке Кубань у хутора Западного. Об этом сообщило ГТРК "Кубань".

Отмечается, что режим ЧС действует в Кеслеровском, Киевском, Троицком и Южном сельских поселениях. Вода продолжает поступать на поля и заполнять Афипский канал.

В Крымском районе, на территориях Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений, объявлен режим чрезвычайной ситуации говорится в публикации

Площадь затопленной земли растет. К настоящему времени под водой оказалось уже свыше 4,3 тысячи гектаров. Из них более 1,3 тысячи - это посевы пшеницы.

Есть риск, что вода дойдет до жилых домов в станице Троицкой. В зоне возможного подтопления - улицы Вокзальная, 2-я Железнодорожная, Ленина, Октябрьская, Советская, Степная и соседние с ними.

Местная администрация уже предупреждает людей о возможной эвакуации. Для жителей подготовили пункт временного размещения в местном доме культуры.