Из-за подтоплений на Кубани гибнет озимая пшеница Власти: в Крымском районе Кубани затопило 4,7 тысячи га сельхозкультур

Москва16 июн Вести.Сельскохозяйственные культуры погибли на территории Крымского район в Краснодарского края на площади порядка 4,7 тысячи га из-за подтоплений, сообщается в MAX-канале администрации муниципалитета.

Ранее в администрации района сообщали о прорыве дамбы реки Кубань. В муниципалитете введен режим ЧС.

Общая площадь подтопления земель сельхозназначения в Крымском районе составляет 5,3 тысячи га. Из них гибель зафиксирована на порядка 4,7 тысячи га говорится в сообщении

Уточняется, что большая часть пострадавших земель - это озимая пшеница - 1,9 тыс. га.