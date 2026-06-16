Москва16 июнВести.Сельскохозяйственные культуры погибли на территории Крымского район в Краснодарского края на площади порядка 4,7 тысячи га из-за подтоплений, сообщается в MAX-канале администрации муниципалитета.
Ранее в администрации района сообщали о прорыве дамбы реки Кубань. В муниципалитете введен режим ЧС.
Общая площадь подтопления земель сельхозназначения в Крымском районе составляет 5,3 тысячи га. Из них гибель зафиксирована на порядка 4,7 тысячи гаговорится в сообщении
Уточняется, что большая часть пострадавших земель - это озимая пшеница - 1,9 тыс. га.