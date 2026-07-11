Агроном рассказал, как дожди повлияли на урожайность пшеницы на Кубани

На Кубани ожидают хорошего урожая озимой пшеницы, несмотря на капризы погоды Агроном рассказал, как дожди повлияли на урожайность пшеницы на Кубани

Москва11 июл Вести.Дожди в Краснодарском крае в мае и июне сказались на урожайности озимой пшеницы местной селекции. Зерна в колосе меньше в сравнении с прошлым годом, но даже при этом ожидается сбор порядка 70 центнеров с гектара, рассказал ИС "Вести" главный агроном учебно-опытного хозяйства "Кубань" Алексей Матирный.

За два предыдущих месяца на Кубани выпало рекордное количество осадков. Дожди переувлажнили почву и вызвали у озимой пшеницы стресс.

Мы видим отпечаток этого стресса на количестве зерен - порядка 15-20% в сравнении с прошлым годом зерна в колосе меньше. Но при всех сюрпризах нашей природы мы собираем достаточно высокий урожай - порядка 70 центнеров с гектара сообщил Алексей Матирный

Особенно радует урожайностью один из новых сортов - "Школа", выведенный в находящемся в Краснодаре Национальном центре зерна имени П. П. Лукьяненко.

По потенциалу дает более 100 центнеров с гектара. Зерно достаточно крупное и высокого качества рассказал агроном

Краснодарский край - один из крупнейших аграрных регионов РФ. Всего на Кубани в этом году предстоит убрать 1,8 млн гектаров, в том числе - 1,6 млн га пшеницы.

По итогам 2025 года Россия сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы, при этом собрав 91 миллион тонн урожая.