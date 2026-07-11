Москва11 июлВести.Дожди в Краснодарском крае в мае и июне сказались на урожайности озимой пшеницы местной селекции. Зерна в колосе меньше в сравнении с прошлым годом, но даже при этом ожидается сбор порядка 70 центнеров с гектара, рассказал ИС "Вести" главный агроном учебно-опытного хозяйства "Кубань" Алексей Матирный.
За два предыдущих месяца на Кубани выпало рекордное количество осадков. Дожди переувлажнили почву и вызвали у озимой пшеницы стресс.
Мы видим отпечаток этого стресса на количестве зерен - порядка 15-20% в сравнении с прошлым годом зерна в колосе меньше. Но при всех сюрпризах нашей природы мы собираем достаточно высокий урожай - порядка 70 центнеров с гектарасообщил Алексей Матирный
Особенно радует урожайностью один из новых сортов - "Школа", выведенный в находящемся в Краснодаре Национальном центре зерна имени П. П. Лукьяненко.
По потенциалу дает более 100 центнеров с гектара. Зерно достаточно крупное и высокого качестварассказал агроном
Краснодарский край - один из крупнейших аграрных регионов РФ. Всего на Кубани в этом году предстоит убрать 1,8 млн гектаров, в том числе - 1,6 млн га пшеницы.
По итогам 2025 года Россия сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы, при этом собрав 91 миллион тонн урожая.